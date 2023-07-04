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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

صدى البلد

  واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم  الثلاثاء  في البنوك المصرية .
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي ، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا طفيفا بقيمة قرشين في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي وبنك مصر 33.50 جنيه للشراء، 33.67  جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.65 جنيه للشراء، و33.77 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 7 - 12 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 39.00 جنيه للشراء ، و 39.18 جنيه للبيع. 
وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 39.13 جنيه للشراء ، و 39.30 جنيه للبيع. 
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه المصري 39.19 جنيه للشراء ،39.33 جنيه للبيع.


وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء ، و8.22 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء ، و8.39 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 99.42 جنيه للشراء ، 100.35 جنيه للبيع.

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