ساحر ليفربول يجتاز الكشف الطبي في أهلي جدة

أكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، اجتياز النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الكشف الطبي في نادي أهلي جدة.

وكتب الحساب الرسمي للصحيفة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" البرازيلي روبرتو فيرمينو يجتاز الفحص الطبي، وينتظر توقيعه رسميا لصالح أهلي جدة خلال الأيام القليلة المقبلة".

ورفض فيرمينو تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي انتهي في 30 يونيو الماضي، لرغبته في خوض تجربة جديدة خارج البريميرليج.

ووفقا لتقارير صحفية، سيوقع روبرتو فيرمينو على عقد مع نادي أهلي جدة السعودي حتى 30 يونيو 2026.

أهلي جدة يضم ميندي

كان نادي أهلي جدة أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن فريق أهلي جدة عاد لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين “مؤخرا”، بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثانية.