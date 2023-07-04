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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجانا وبسرية تامة|مكافحة الإدمان: افتتاح 6 عيادات في المناطق المطورة لاستقبال المرضى.. فيديو

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة الإدمان، أنه يتم تنظيم  برامج توعوية متكاملة في المناطق المطورة أو بديلة العشوائيات كالأسمرات وبشائر الخير، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوزارة التضامن.

صندوق مكافحة الإدمان :البرامج التوعوية تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب

وقال وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إن البرامج التوعوية تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب لحمايتهم من تعاطي المواد المخدرة، ورفع الوعي لديهم من خطورة التدخين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة الإدمان أنه تم  افتتاح 6 عيادات في المناطق المطورة لاستقبال مرضى الإدمان وإحالتهم إلى مراكز علاج الإدمان ويقدمون الخدمات مجانا وبسرية تامة، مؤكداً أنه يتم تقديم خدمات التأهيل النفسي والتمكين الاقتصادي للمتعافين، فقد تم تقديم خدمات لنحو 6 آلاف مريض داخل المناطق المطورة خلال الخمسة شهور الماضية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة الإدمان إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مركزين جديدين لعلاج الإدمان إحداهما في الجيزة والآخر في محافظة قنا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة الإدمان، أن حملات الكشف تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أدت إلى نتائج جيدة ،ووصلت نسبة التعاطي بينهم إلى أقل من 1%، مناشدا أي موظف يعاني من تعاطي المواد المخدرة أن يتواصل معهم وسيتم تقديم العلاج له ولن يتعرض لأي عقوبة إذا بادر لطلب العلاج من نفسه.

صندوق مكافحة الإدمان مدحت وهبة الإدمان الأسمرات بشائر الخير وزارة التضامن

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