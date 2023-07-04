حالات الوفاة تضرب الوسط الفني فى عيد الأضحى.. بدأت بالمخرج جميل المغازي .. ورحيل علاء عبد الخالق يصدم الجميع

يعيش حاليا الوسط الفني المصري حالة من الحزن الشديد بعد وفاة أكثر من فنان خلال الأيام القليلة الماضية، فعلى مدار 10 أيام فقط استقبل فيها فنانو مصر أكثر من خبر وفاة محزن وكانت البداية مع المخرج الكبير جميل المغازي.

وفاة جميل المغازي



توفي صباح يوم السبت 24 يونيو الماضي، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض.

كتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

جنازة وعزاء المخرج جميل المغازي

وشيعت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي، جنازته من مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، يوم الأحد 25 يونيو.

وأقيم عزاء المخرج الراحل جميل المغازي داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء وعلى رأسهم مي سليم وحسام داغر وأشرف زكي ولطيفة وغيرهم من النجوم.



وفاة أحمد قنديل

أيضا من الأخبار المحزنة التى تلقاها الوسط الفني خلال عيد الأضحى وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل والذى سبق وقدم شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل الاختيار.



وجاء وفاة أحمد قنديل حزنا على فراق والدته والتى سبقت ووافتها المنية منذ سبعة أشهر، وأعلن أحمد قنديل فى أكثر من بوست على الفيس بوك على عدم تحمل فراق والدته، مشيرا أنه لا يستطع العيش بدونها ليلحق بها بعد 7 أشهر فقط من وفاتها.





وفاة علاء عبد الخالق

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء استقبل الوسط الفني وتحديدا الوسط الغنائى خبر وفاة المطرب الكبير علاء عبد الخالق بعد معاناة طويلة مع المرض.



وتوفي الراحل علاء عبد الخالق عن عمر يناهز 59 عاما.



وبعد إعلان وفاة المطرب علاء عبد الخالق وأصيب الوسط الغنائى بحالة من الحزن الشديد وحرص الكثيرون على نعي الراحل من خلال صفحاتهم الشخصية وعلى رأسهم عمرو دياب الذى كتب: “بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

كما كتب أيضا صابر الرباعي : "رحمة الله على الفنان القدير #علاء_عبد_الخالق، وادعوا الله الصبر والسلوان، لأسرته وجميع محبيه".

أما محمد فؤاد فقد نعى الراحل قائلا: إنا لله و إنا إليه راجعون ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز الفنان المحترم الخلوق علاء عبد الخالق رحمه الله واسكنه فسيح جناته".