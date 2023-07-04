محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانضمام للنصر السعودي| تفاصيل

أكد الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، وجود منافسة بين النصر والهلال السعوديين لضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

وقال رودي جاليتي في تصريحات لموقع “givemesport” الإنجليزي:" محمد صلاح جذب أنظار الأندية السعودية، النصر والهلال في الوقت الحالي هما الناديان اللذان أبديا اهتماما كبيرا بمحمد صلاح".

وأضاف:" النصر والهلال يحاولان فهم ما إذا كان هناك مجال للتفاوض".

موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

وذكر الموقع الإنجليزي، أن محمد صلاح قد ينضم إلى الدوري السعودي مستقبلا، لكن انتقاله إلى النصر أو الهلال هذا الصيف أمر مستبعد.

وأوضح أن صلاح هو أهم لاعب في صفوف ليفربول، ولا يريد الريدز وكلوب خسارته.

ولفت أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا مع ليفرول العام الماضي ولا يزال في قمة مستواه، إذ خاض 51 مباراة بقميص الريدز الموسم المنقضي سجل 30 هدفًا.

يذكر أن النصر أعلن جدوله الاستعدادي للموسم المقبل الذي يبدأ في البرتغال، قبل المشاركة في دورة في أوساكا اليابانية أواخر يوليو الجاري، ثم يشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.