جامعة حلوان: رعاية ودعم الباحثين لتحقيق التطور التكنولوجي

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة علي ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .

وكشف الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك تعمل الجامعة على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة للعلماء و الباحثين ، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي ، كما تحرص على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

ونوه الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى عقد الجامعة سلسلة من ورش العمل، وخلال ورشة عمل عقدت عن قواعد النزاهة العلمية، أكد ان جامعة حلوان تلتزم بمعايير التميز في البحث العلمي والتي تتطلب الحفاظ علي أعلي معايير النزاهة والأخلاق والملزمة لجميع العاملين والطلاب بالجامعة والتي تشمل مبادئ أساسية من صدق في جميع جوانب البحث، الشفافية، احترام جميع المشاركين في البحث، والمسئولية.