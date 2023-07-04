صيدلة حلوان: النزاهة العلمية من أولويات الجامعة

بدأت جامعة حلوان عقد سلسلة من ورش العمل،عن قواعد النزاهة العلميةو الالتزام بمعايير التميز في البحث العلمي والتي تتطلب الحفاظ علي أعلي معايير النزاهة والأخلاق والملزمة لجميع العاملين والطلاب بالجامعة والتي تشمل مبادئ أساسية من صدق في جميع جوانب البحث، الشفافية، احترام جميع المشاركين في البحث، والمسئولية.

وصرح الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان أن جامعة حلوان تضع النزاهة العلمية علي قائمة أولوياتها وتسعي بكل جد لتطبيق معايير النزاهة العلمية داخل العمل الأكاديمي بالجامعة وتبذل قصاري جهدها لرفع الوعي بالنزاهة العلمية بين شباب الباحثين ولذلك قامت بتوفير هذا التدريب الدولي واتاحتها لكل شباب الباحثين بالجامعة وخارجها.

وتابع عميد كلية الصيدلة انه قد نظمت كلية الصيدلة بالتعاون مع وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وجامعة كيب تاون الجنوب أفريقية ورشة عمل عن النزاهة العلمية في إطار سلسلة من ورش العمل الافتراضية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة والجامعات المصرية والباحثين بالمراكز البحثية في مصر وخارجها حول قواعد النزاهة العلمية.

وألقي ورشة العمل الأولي بولا سانر مدير مكتب النزاهة العلمية في جامعة كيب تاون وشملت ورشة العمل مقدمة عن النزاهة العلمية والمعايير الدولية الحاكمة لها والسلوك المسئول في الأبحاث العلمية.



وأشرف علي تنظيم ورشة العمل الدكتورة مني أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد كارم مدير وحدة دعم البحث العلمي.