عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان: النزاهة العلمية من أولويات الجامعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان عقد سلسلة من ورش العمل،عن قواعد النزاهة العلميةو الالتزام  بمعايير التميز في البحث العلمي والتي تتطلب الحفاظ علي أعلي معايير النزاهة والأخلاق والملزمة لجميع العاملين والطلاب بالجامعة والتي تشمل مبادئ أساسية من صدق في جميع جوانب البحث، الشفافية، احترام جميع المشاركين في البحث، والمسئولية.

وصرح  الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان أن جامعة حلوان تضع النزاهة العلمية علي قائمة أولوياتها وتسعي بكل جد لتطبيق معايير النزاهة العلمية داخل العمل الأكاديمي بالجامعة وتبذل قصاري جهدها لرفع الوعي بالنزاهة العلمية بين شباب الباحثين ولذلك قامت بتوفير هذا التدريب الدولي واتاحتها لكل شباب الباحثين بالجامعة وخارجها.

وتابع عميد كلية الصيدلة انه قد نظمت  كلية الصيدلة بالتعاون مع وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وجامعة كيب تاون الجنوب أفريقية ورشة عمل عن النزاهة العلمية  في إطار سلسلة من ورش العمل الافتراضية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة والجامعات المصرية والباحثين بالمراكز البحثية في مصر وخارجها حول قواعد النزاهة العلمية.

وألقي ورشة العمل الأولي بولا سانر مدير مكتب النزاهة العلمية في جامعة كيب تاون وشملت ورشة العمل مقدمة عن النزاهة العلمية والمعايير الدولية الحاكمة لها والسلوك المسئول في الأبحاث العلمية. 

وأشرف علي تنظيم ورشة العمل الدكتورة مني أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد كارم مدير وحدة دعم البحث العلمي.

البحث العلمي جامعة حلوان عميد صيدلة حلوان Jobs Education الدكتور سامح سرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الترجي التونسي يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

ترشيحاتنا

روسيا تغير قواعد اللعبة.. تحذير عاجل من ضابط مخابرات أمريكي للغرب

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علميا ومعيشيا

لا خسائر.. أول تعليق من مدير مستشفى أم المصريين على انقطاع الكهرباء

ما حكم الوضوء من الترع على حالها؟ دار الإفتاء تجيب

الصبر نفد.. توتر كبير في الغرب بسبب الهجوم الأوكراني المضاد

بيان عاجل من السعودية بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ