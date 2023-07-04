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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنهاية تعاملات اليوم

أسعار الغاز
أسعار الغاز

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 4٪ في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 399 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس  على مؤشر “TTF” التداول عند 383.1 دولار، وكان الحد الأدنى للسعر اليوم الثلاثاء 375.1 دولارا، وكان الحد الأقصى للسعر 400.3 دولارا.

كما تم تداول أحدث العقود الآجلة عند 399.2 دولار .

وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا منذ نهاية العام الماضي، حتى 25 مايو، ولأول مرة منذ عامين، إلى أقل من 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

انخفاض كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

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وانخفضت تكلفة الغاز في البورصة الأوروبية بسبب الاحتياطيات الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الطقس الدافئ وتدابير التوفير التي قللت بشكل كبير من استهلاك الغاز الطبيعي.

أسعار الغاز اوروبا الغاز

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