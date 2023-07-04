خلاف جيران| أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة

حذر الإعلامي أحمد موسى، من الكتائب الإلكترونية الإخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، مضيفا أنه لا أحد في مصر فوق القانون، والقانون فوق الجميع.



وأكد أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن صاحب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة ارتكب جريمة وقتل عمد وقتل زوجة بعد دهسها وأبناؤها، مضيفا أن الدولة لا تتستر على أي متهم بارتكاب جريمة مهما كان منصبه.



لافتا إلى أن طيور الظلام وأهل الشر يبثون الأكاذيب ضد القوات المسلحة والشرطة.

خلاف جيران



مستدركا أن ما حدث خلاف جيران فقط.

