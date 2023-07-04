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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خطوة على أولمبياد باريس| المنتخب الأولمبي يتقدم على غينيا بالشوط الأول.. إنذاران وهدف

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أنهي المنتخب الأولمبي الشوط الأول أمام منتخب غينيا بالتفوق بهدف نظيف في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس امم افريقيا.  

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب المنتخب الأولمبي وسجل محمد شحاتة في الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. 

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ملخص الشوط الأول بين المنتخب الأولمبي وغينيا

استطاع المنتخب الأولمبي عبر حارسه حمزة علاء تحجيم قدرات منتخب غينيا الهجومية وأنقذ حارس الفراعنة مرماه من عدة كرات خطيرة.

فيما نجح أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي في صناعة العديد من الكرات التي شكلت خطورة على منتخب غينيا.

واعتمد المنتخب الأولمبي على الضغط المتقدم ومحاصرة نجوم غينيا وأبرزهم سيسيه وفوفانا وبن جاسم وكمارا.

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تفاصيل الشوط الأول لمباراة المنتخب الأولمبي وغينيا 

ونجح حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي في التصدى للعديد من الكرات الخطيرة للاعبي غينيا ابرزها رأسية سيسيه وتسديدة دياورا.

وحصل أحمد عاطف لاعب المنتخب الاولمبي علي بطاقة صفراء بعد عرقلته لاعب غينيا في الدقيقة 24.

وسدد محمود صابر كرة قوية بعدما تسلم تمريرة اسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي امام منطقة الجزاء وتصدى لها بصعوبة حارس غينيا. 

وتصدى حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي لتسديدة صاروخية في الدقيقة 35 سددها بن جاسم با لاعب منتخب غينيا من خارج منطقة الجزاء وحرم المنافس من ادراك التعادل. 

وحصل منتخب غينيا على ركلة حرة من امام منطقة الجزاء سددها بن جاسم با تعلو عارضة حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي في الدقيقة 41.

وحصل المنتخب الأولمبي على ضربة ركنية فى الدقيقة 42 بعد ابعاد مدافع غينيا الكرة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة ارسلها أسامة فيصل.

وسدد فودى كمارا لاعب منتخب غينيا فى الدقيقة 44 تعلو عارضة حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد يوسف أونري لاعب غينيا بعد التدخل القوي ضد محمد شحاتة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأجري منتخب غينيا محاولات هجومية وتهديد دفاعات المنتخب الأولمبي وفشل ابراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء وأضاع فرصة الانفراد بحارس المنافس وتسجيل هدف التعزيز وحصل على بطاقة صفراء. 

ويسعي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي إلي الفوز على غينيا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب وأولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي منتخب غينيا كاس امم افريقيا محمد شحاتة حمزة علاء احمد عاطف محمود صابر

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