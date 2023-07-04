خبير استراتيجي: مصر عاشت فترة عصيبة خلال عامي 2011 و2012

‏قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر عاشت فترة عصيبة خلال عامي 2011 و2012.

وتابع خالد عكاشة خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرأي العام المصري كان كل تركيزه على الداخل والمشكلات والتعقيدات الحياتية اليومية التي لها علاقة بالكهرباء والمياه والوقود والطرق، والجميع كان همه الداخل بشكل كبير ولم يكن هناك أي اهتمام بالوضع الخارجي لمصر.

الوضع الخارجي لمصر

وأضاف أن القليل في هذه الفترة من كانوا مهتمين بالوضع الخارجي ومكانة مصر في الخارج التي كانت متدهورة، مؤكدا أن مصر دولة تاريخية ولها تاريخ وهي الدولة المؤسسة للاتحاد الأفريقي وفي هذه الفترة تم تجميد عضويتها في الاتحاد وقتها، ومصر أيضا من الدول المؤسسة للبرلمان الدولي.