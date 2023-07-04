خالد عكاشة: تركيا عادت في مواقفها السابقة مع مصر

‏قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وزارة الخارجية المصرية قدمت أفضل أداء لإدارة ملفات مصر الإقليمية والدولية الأشد تعقيدا، والعالم كله يكاد يجمع أن هذا العقد وهذه الـ 10 سنوات أصعب 10 سنوات مليئة بالمشكلات والتحديات التي واجهها العالم كله سواء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع خالد عكاشة خلال لقاء له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الذي يدير هذه الفترة التي فيها كل هذه التعقيدات يجب أن نحييهم في هذا اليوم وهم أصحاب إنجاز حقيقي، متابعا أن اليوم في عام 2023 تركيا تقوم بعمل استدارة كاملة لموقفها التي كان ضد مصر وتعود للعلاقات الطبيعية وتحترم الإرادة المصرية التي لم تتحرك مصر عنها.

دول حوض البحر المتوسط

وأضاف أن مصر أيضا لم يكن لديها أي علاقات مع دول البحر المتوسط غير العلاقات الرسمية التي لا تتعدى حدود التمثيل والسفارات اذ بنا نقوم بعمل شراكة استراتيجية مع أهم دولتين على حوض البحر المتوسط وهما اليونان وقبرص.