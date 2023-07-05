بعد إحرازه هدفًا عالميًا.. إبراهيم فايق يُوجّه رسالة لـ شيكابالا

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق باللاعب شيكابالا بعد إحرازه هدفًا عالميًا في شباك المقاولون العرب.

وكتب إبراهيم فايق: يا بن اللاعيبه يا شيكابالا

وأحرز شيكابالا هدفًا عالميًا في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 54 من تسديدة صاروخية ، في المباراة المقامة حالياً على ملعب ستاد القاهرة في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر .

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 16 عن طريق زيزو من علامة جزاء.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40 ، عن طريق تسديدة من زيزو من خارج منطقة الجزاء، وأضاف سيف الجزيري الهدف الثاني من تسديدة مباغته من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42.