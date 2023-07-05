نسألكم الفاتحة .. الموت يفجع الفنانة مي كساب

أعلنت الفنانة مى كساب وفاة جدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك.

وكتبت مى كساب :" إن لله وإن إليه راجعون ، توفيت جدتى خاله والدتى الحاجة فوزية محمد عمر نسألكم الفاتحة والدعاء".

أكدت الفنانة مي كساب، أنها قدمت عددا من الأعمال الفنية التي لم تكن راضية عنها من أجل احتياجها للمال.

‎وقالت مي كساب، في تصريحات تليفزيونية: “عملت فيلم شمال يا دنيا عشان كنت محتاجة فلوس.. ولما قالولي مش هينزل في السينما كنت في قمة سعادتي".

وتابعت: "فيلم 8% بيحكي عن المهرجانات ودخلت العمل ده عشان أعرف عالم المهرجانات، وخرجت من الفيلم ده الناس كلها بتجري ورايا في السينمات وكانت شخصية أزعرينا قالبه الدنيا، ومش ندمانه على دوري في الفيلم مهما كانت عيوبه”.

يذكر أن نفت الفنانة مي كساب، في لقاء مع برنامج ET بالعربي، ما تم تداوله حول رفضها المشاركة في مسلسل جعفر العمدة 2.

وأشادت مي كساب، بالمخرج محمد سامي، معربة عن ثقتها به وفي رؤيته الدرامية والإخراجية، مشيرة إلى أن فكرة الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة جاءت بناء على رغبة الجمهور.

أعمال مي كساب

وكانت مي كساب تصدرت التريند في رمضان الماضي، بسبب دور "ثريا" الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان.