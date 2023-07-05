النقل تعقد ندوة توعية خاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة.. صور

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل بتفعيل دورها وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية، ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة.

وعليه، فقد وجه المهندس على حسن عياد، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الاجتماعات بمقر شركة النيل العام للإنشاء والطرق، حيث تم استقبال ما يزيد على 150 من السيدات والآنسات العاملات بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية وشركة النيل العامة للطرق والكباري المشاركين للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية عن الشائعات الخاطئة و تصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين أثناء الحمل، خاصةً أن هذه الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل، وطبقاً للخطة الموضوعة من وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والتثقيف المجتمعي بشكل عام لجميع العاملات بقطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية.

حضر الندوة ممثلون عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وتوفير سيارة قافلة طبية مجهزة من بداية اليوم، وتم أيضاً حضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وإلقاء محاضرة من المجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة بهدف رفع الوعى بوجه عام عن الحقوق والواجبات للسيدات.

وتم اختيار نخبة منتقاة من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة، وعددهن 6 موظفات، لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الإنجابية على الهيئات والشركات التابعة.

وناقشت المحاضرات عدة موضوعات، أهمها: لماذا تنظيم الأسرة؟ والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة، وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة، وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة، والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة، ونظام وأدوات المتابعة المستمرة، حيث أشرفت على شرح المادة العلمية الدكتورة فيروز سليم، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد.

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية.

وأكدت أن الوحدة ولجنتها الرئيسية ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى جميع العاملات بالوزارة، مشيرة إلى أنه جار التنسيق لعقد ورشة توعية للعاملات بهيئة ميناء الإسكندرية خلال الشهور القادمة.

وقالت الوزارة إن ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والذي يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بالأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص، وذلك بتقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

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