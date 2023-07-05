نجم الزمالك يعتذر لـ جماهير المقاولون العرب| والسبب

اعتذر إبراهيما نداي، لاعب نادي الزمالك، لـ جماهير المقاولون العرب عقب مباراة أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب ابراهيما نداي: “اهلا لكل المصريين انا اعتذرا من أجل الركض في المباراة لم اكن اعرف أنه ممنوع في مصر لقلة الاحترام، ولذلك أعتذر لكل العرب والمصريين”.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بالأمس، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز الممتاز .

وشهدت الفقرة التأهيلية التي شارك فيها اللاعبون الشباب بجانب البدلاء والمستبعدين ، أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني.

وعقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب.

وفي نهاية المران ، أقيمت تقسيمة فنية قوية شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بجانب اللاعبين الشباب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.