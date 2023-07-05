تدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع.. شاهد آثار العدوان الإسرائيلي الوحشي على جنين

عرضت فضائية " العربية" تقريرا يرصد حجم الدمار الهائل الذي سببه العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية.

وأوضح التقرير حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في مخيم ومدينة جنين، حيث أظهرت اللقطات ما لحق بالشوارع من دمار وتجريفها بشكل كامل .

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال قامت بتدمير شبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى حدوث أضرار جسيمة في منازل مخيم جنين .

وقال أحد أهالي مخيم جنين، ضمن التقرير:" سمعنا أصوات انفجارات قوية نتيجة اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وقاموا بتدمير المنازل والشوارع بالجرافات ".

وأكمل التقرير أن الجيش الإسرائيلي قام تدمير عدة منازل في مخيم جنين بحجة تشكيل أصحاب تلك المنازل غرف عمليات لإدارة الاشتباكات مع قوات الاحتلال".