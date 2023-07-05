كارثة نووية وشيكة.. ذعر في فرنسا بسبب خطة زيلينسكي

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يستعد لاستفزاز رهيب في محطة زابوريجيا النووية.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”: "لم يترددوا في تخريب خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، والآن يحتاج زيلينسكي إلى "ضربة كبيرة" قبل أيام قليلة من قمة الناتو!”.

وأشار السياسي الفرنسي إلى أن الهجوم على محطة الطاقة النووية ضروري للزعيم الأوكراني كذريعة لتزويد نظام كييف بأسلحة غربية جديدة.

وبالأمس، قال مستشار رئيس “روزينرجواتوم”، رينات كارشا، إن كييف ستهاجم مساء الأربعاء محطة زابوريجيا النووية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كارشا، لقناة “روسيا-24”، “تلقينا معلومات اليوم تفيد بأنه في يوم 5 يوليو، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوريجيا النووية باستخدام أسلحة طويلة المدي وعالية الدقة وطائرات كاميكازي بدون طيار".

وأضاف أن "أوكرانيا تخطط لاستخدام ذخيرة محملة بالنفايات المشعة التي تمت إزالتها من محطة نووية في جنوب أوكرانيا في 3 يوليو”.