لتعزيز التعاون.. وفد من الكونجرس الأمريكي يزور البحرين

التقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، بوفد من الكونجرس الأمريكي، حيث شدد على علاقات التعاون الإيجابي القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية .

وبحسب صحيفة الايام البحرينية؛ أكدت اللجنة البحرينية على أهمية تعزيزها في المجالات كافة، ومن بينها مجال العمل التشريعي، وذلك تحقيقًا لرؤى وتطلعات العاهل البحريني.

وبينت اللجنة أهمية اللقاءات المتبادلة مع الوفود البرلمانية من أعضاء الكونجرس الأمريكي، في سبيل تنسيق الجهود وتعزيزها لخدمة القضايا والاهتمامات المشتركة.

وجاء الوفد الأمريكي الى البحرين برئاسة السيناتور ريك سكوت عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأكدت اللجنة أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا تجاه تعزيز وتنمية مكانة المملكة وإنجازاتها على المستويين الإقليمي والدولي، وأن الزيارات المتبادلة تعزز سبل التعاون بين السلطة التشريعية والكونجرس الأمريكي، بما يسهم في تبادل المعلومات والمواقف بشكل دقيق وموضوعي، وكذلك تبادل التجارب والخبرات التي تنعكس على تطور العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جهته، أكد السيناتور ريك سكوت عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي حرص بلاده على مواصلة العمل والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمملكة البحرين.