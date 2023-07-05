ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الدخول عليه الان من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/

وبعد الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ ، يكون على الطالب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقد أعلن الوزير أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) ، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهنى ، درلسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).

وأوضح الوزير أن أهم سمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 كالأتى:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالب، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %)

