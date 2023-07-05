جامعة حلوان تجذب طلابها الوافدين من دول العالم ببرامج تعليمية تلبّي احتياجاتهم .. تبادل الخبرات بلغات متعددة

جامعة حلوان تكشف خطة لتطوير منظومة الوافدين

رئيس جامعة حلوان : نحرص على تبادل الخبرات بين البلاد المختلفة

ادارة الوافدين بجامعة حلوان : نحرص على زيادة أعداد الطلاب

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين و تعي ضرورة تعزيز و تطوير المنظومة الخاصة بهم و تبادل الخبرات بين الباحثين بكافة الدول في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب الدوليين والمتميزين في مختلف التخصصات، وفى إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية من أجل توفير السبل والآليات اللازمة لجذب الطلاب وتوفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم.



وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان اهتمام الجامعة بملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات خطة الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين من العوامل التي لها مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن ملف الوافدين يساعد على رفع التصنيف الدولي للجامعة، كما أن الطلاب الوافدين هم القوة الناعمة وسفراء للجامعة ولمصر في بلادهم مؤكدًا أن لديه طموحات واسعة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

وتابع ان هناك خطة عمل مشتركة بين الجامعة والإدارة المركزية بالوزارة لزيادة أعداد الوافدين، وتطوير البرامج الأكاديمية المقدمة باللغات المختلفة، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، مؤكدا أن العام الجامعي القادم سيشهد تطور ملحوظ على كافة النواحي الأكاديمية والخدمات.

وكشف رئيس جامعة حلوان أن مكتب الوافدين بالجامعة يعمل على توفير واستكمال وتنقيح قواعد البيانات الخاصة بالطلاب الوافدين، ووضع ضوابط وآليات واضحة محددة للتيسير عليهم في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ومنحهم خدمات مميزة وتوفير الإقامة الملائمة لهم والاحتياجات الأساسية من الإقامة والأنشطة الطلابية ووضع استراتيجيات للتعامل مع الطلاب تتسم المرونة الأكاديمية والإدارية، وتوفير البرامج الدراسية والأنشطة من أجل احتضان الطلاب الوافدين بجامعة حلوان.

وتابع الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ان الجامعة تعي ضرورة تعزيز أعداد الوافدين بجامعة حلوان، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، بهدف تعزيز الثقافة المتعددة وتبادل الخبرات بين الطلاب والباحثين، ويأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب الدوليين والمتميزين في مختلف التخصصات، وفى إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية من أجل توفير السبل والآليات اللازمة لجذب الطلاب وتوفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم.

وكشف الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين أهمية توسيع قاعدة الطلاب الوافدين والاستفادة من تنوع الثقافات والخلفيات العلمية في إثراء البيئة التعليمية بالجامعة، وأعرب عن استعداد الجامعة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم الأكاديمي للطلاب الوافدين.

كما كشفت ادارة مكتب الوافدين بحلوان ان اهتمام الجامعة بالوافدين يأتي في إطار خطة الجامعة وجهودها الدؤوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، وبذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات و توفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزة، و كل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.

سبق وأشاد الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود جامعة حلوان في توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة للطلاب الوافدين، وأعرب عن استعداد الإدارة المركزية للوافدين بتقديم الدعم اللازم لجامعة حلوان، وأكد على أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين مرتبط بعدد المنح للدراسات العليا لانها تصل الى العالمية، والدول تقوم بإرسال الطلاب الوافدين للجامعات ذات التصنيف والتي تهتم بالأبحاث العلمية المشتركة.