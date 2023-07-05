الأولى على الدبلومات الفنية الصناعية: أحلم بدخول كلية الهندسة

أعربت الطالبة إنجي خالد، الحاصلة على المركز الاول على الدبلومات الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات، عن سعادتها لتفوقها وأنها كانت تعلم أنها ستكون من الأوائل على مستوى الجمهورية، لأنها اجتهدت وذاكرت .

وكشفت انجي خالد ان الفضل يرجع فى تفوقها الى الله ثم أسرتها التى كانت تقدم لها الدعم دائما وأن مثلها الاعلى الذى دفعها للتفوق كانت والدتها .

وأشارت الاولى بالدبلومات الفنية الصناعية إلى انها تحلم ان تلتحق بكلية الهندسة لحبها للرسم والتصميم وهو ما دفعها لدخول الدبلوم الفني الصناعي نظام ثلاث سنوات .

نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بموقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الدخول عليه الان من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/