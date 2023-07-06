محمد عبده يصل الأحساء استعداد لحفل الليلة

وصل الفنان محمد عبده صبا أمس الأربعاء 5 يوليو، إلى مدينة الاحساء في المملكة العربية السعودية، استعداد لحفل الليلة الخميس هناك.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-مقطع فيديو من لحظة وصول محمد عبده إلى الأحساء.

ويحيي محمد عبده حفل غنائي ساهر له مساء اليوم الخميس في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل، في الأحساء، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.

محمد عبده وأغنية الملامح:

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

أغاني محمد عبده

وحقق فنان العرب محمد عبده، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بـ أغنية كثير اشتقت، بعد طرحها الأحد 30 يناير 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية كثير اشتقت، لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.

كلمات أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده

كثير اشتقت..

كثير احتجت لوجودك..

كثير احتجت..

عدد ما تهت في بُعدك..

كثر ما خفت من بَعدك..

تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت..

كثير اشتقت!!!

***

يا آخر ما بقى فيني..

من سنيني..

سألتك عن أمل يقدر

يجدد حلمي بعيني..

هواي اللي أعيشه انت

و كل الدنيا عندي انت

و انا ما بين انت وانت

أموت بشوق وأحيا بك

ونعم تخنقي أنفاسي..

إذا فكرت في غيابك..

ولأني كثير لك مشتاق..

حضنته وردك الذابل على بابك..

وكثير اشتقت

*****

كنت خايف..

من مرار الاحتياج وشوق جارف..

والله إني كنت خايف

وكنت عارف..

إني مشتاق البعيد وما يجي..

والمرار الصعب لما تكون عارف..

أنا الواقف على باب الأماني حاضن طيوفك

وانا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك

وانا الآه اللي مذبوحه في ونة ناي

ومحد وياي سواك وعارف انك رحت

ولا أظنك حبيبي جاي..

وكثير اشتقت

أعمال محمد عبده

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - آخر شهر مايو 2021 - أغنية فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة».

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.