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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يستعد لجولة غنائية في أمريكا.. سبتمبر

محمد منير
محمد منير

يستعد الكينج محمد منير لإحياء عدة حفلات غنائية له، في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة غنائية له هناك. 

وتشمل جولة محمد منير، الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حفلات في ولايات (نيويورك، فلوريدا، كاليفورنيا)، وبدأت الشركة المنظمة للجولة الترويج لها من الآن. 

وينتظر أن يقدم محمد منير، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي تلهب حماس جمهوره في الحفلات التي يشدو بها. 

حفل محمد منير 

أحدث تصريحات محمد منير 

من جهة أخرى، أدلى الفنان محمد منير، بعدة تصريحات لوسائل الإعلام العربية على هامش حفله الأخير يوم الجمعة 16 يونيو، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. 

وحول تفاعل الجمهور السعودي معه، قال محمد منير: «والله بلا مجاملة أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا ركبت الطيارة بس، وفي مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو». 

وحول سر نجاحه الجماهيري، قال محمد منير: «سر نجاحي هو حب الغناء، ما عنديش شغلانة غير الغناء، أنا بصحى وأنام وأفكر ما عنديش غير إن أنا أغني، أنا بتذكر حتى يوم ما ما توفت أمي من كام سنة دخلت الحمام لقيت نفسي بغني في لحظة، فالغناء ما بيسبنيش في أي لحظ، هو همي وهو حلمي وهو أملي دايما».

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بداية رحلة الكينج محمد منير 

وبدأ الكينج محمد منير رحلته الفنية مع الفن من الفن النوبى وبجلسات كان يحضرها باستمرار تجمعه بعملاقة الفن النوبي، وهم زكي مراد الشيوعي وعبد الرحيم منصور وأحمد منيب الذى تبنى موهبته وظل يدربه على أداء الألحان النوبية إلى أن بدأ فى الغناء. 

واشتهر منير فى بدايته بتقديم موسيقى الجاز المختلطة بالسلم الخماسى النوبي.
 


 

دويتو منير مع هاني شنودة ويحيى خليل

وأصدر محمد منير أول ألبوم له بالتعاون مع هاني شنودة وفرقته الموسيقية والتى كانت تسمى وقتها باسم “فرقة المصريين”، وعلى الرغم من تقديم منير فى هذا الألبوم موسيقى مختلفة إلا أنه لم يحالفه الحظ فى النجاح، وهو ما جعل هاني شنودة يفكر خارج الصندوق وجاء بلاعب الجاز المعروف يحيى خليل، وقام بعمل توليفة موسيقية تجمع موسيقى الشباب والمتمثل فيها هاني شنودة وفرقته بالجاز، والتى كان يجيدها يحيى خليل ببراعة مع أداء منير المختلف الذى ينتمى للنوبة، وكانت هذه التوليفة سببا فى نجاح ثاني ألبوماته وتوالت بعدها النجاحات.
 


 الأب الروحي لـ محمد منير 

وعلى مدار مشوار منير فى الفن ومنذ انطلاقته الحقيقية، كان هناك أب روحي لمنير يقوم بتدعيمه، وكان دائما حريصا على تشجيعه لتقديم هذا النوع من الفن المختلف الذى تميز فيه بعد ذلك وتفرد به على الساحة الغنائية، وهو شقيقه الأكبر فاروق منير الذى كان يتميز بخامة صوتنادرة إلا أنه لم يستطع تحقيق حلمه، واتخذ من شقيقه الأصغر محمد حلمه الذى لم يستطع تحقيقه، وقرر أن يكون منير هو مشروع عمره، فكان فاروق هو الداعم والأب الروحي لكل نجاحات الكينج.
 

 

أهم ألبومات محمد منير

وقدم الكينج محمد منير على مدار مشواره الفني العديد من الألبومات التى لاقت نجاحا كبيرا منذ بدايته الفنية وحتى الآن، ومن أبرز هذه الألبومات “علموني عنيكي” الذى تم طرحه عام 1977، وكان كفيلا أن يضع منير على أول مشوار النجومية.
 


واستكمل الكينج نجاحه بطرح ألبوم “شبابيك”، والذى اعتبره الكثيرون تغييرا كليا للمزيكا المصرية بسبب المزيج الذى وضعه منير فى ألحانه وخلط فيه بين موسيقى الجاز والألحان النوبية، بالإضافة إلى بعض الآلات الشبابية التي كانت تلعب عليها فرقة “المصريين” وقتها.

وبعدها توالت النجاحات التي قدمها منير فى ألبومات وطرح ألبوم “بريء” و"مشوار" و"أسامينا" و"افتح قلبك" و"ممكن"، إلى أن جاءت الألفية الجديدة وقرر منير وقتها تجديد الموسيقى التي يقدمها، وقدم ألبوم “فى عشق البنات” الذى أحدث طفرة كبيرة فى عالم الموسيقى، ليس فى الألحان فقط بل أيضا فى التوزيع، حيث حقق مبيعات ضخمة على مستوى مصر والوطن العربي.

وعقب نجاح ألبوم “فى عشق البنات”، قدم بعدها منير مجموعة من أنجح ألبوماته وهي “أنا قلبي مساكن شعبية” و"أحمر شفايف" و"إمبارح كان عمرى عشرين" و"طعم البيوت".

 

آخر ألبومات منير 

وكان آخر ألبوم يطرحه منير كاملا بعنوان “يا أهل العرب والطرب” عام 2012، وبعدها قرر منير طرح أغانيه على طريقة السنجل.
 

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