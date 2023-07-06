لسة الحكاية مخلصتش.. محمود كهربا يوجه رسالة قوية لحمدي فتحي بعد رحيله

وجه محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي،رسالة لحمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري. وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".

وكتب محمود كهربا: مش عارف اقول ايه غير ان ربنا يكرمك و يوفقك يا اخويا و صاحبي الجدع ، علشان تستاهل كل خير يا وش الخير عليا و شكرا علي مساعدتك ليا في الملعب و بره الملعب يا انضف خلق الله ، هتوحشي اوي والله بس مستنيك بسلامة عشان لسة الحكاية مخلصتش.

وكان قد نشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الادارة شكراً جمهورالنادي الأهلي العظيم ".

وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلمكنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

واختتم قائلًا:"وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمنيليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".