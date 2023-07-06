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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعوله بالرحمة والمغفرة.. وفاة جد الفنانة ثراء جبيل

ثراء جبيل
ثراء جبيل

أعلنت الفنانة ثراء جبيل -عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - وفاة جدها لوالدها، وطالبت متابعيها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة. 

وكتبت ثراء جبيل، في منشورها عبر فيسبوك: «البقاء لله توفى إلى رحمة الله جدي الغالي حسن جبيل.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة والصبر لبابا حسين جبيل».

 

ثراء جبيل وفيلم رهبة مصنع الكراسي

من جهة أخرى، عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بردود الأفعال على دورها في فيلم “رهبة” الذي عرض منذ أيام في السينمات.

قالت ثراء جبيل، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “سعيدة جدًا ان اخوض تجربة البطولة في عمل سينمائي، فالسينما لها طابع خاص ومختلف، وردود الافعال على الفيلم ايجابية، فقد شاهدته مع الجمهور وتابعت ردود الافعال بنفسي، فالجمهور يضحك ويتفاعل مع المشاهد المضحكة بالفيلم”.

وتابعت: “من وجهة نظري، العمل مختلف ومتنوع، به كوميديا، واكشن، واحببت العمل مع جميع فريق الفيلم، والمخرج رضا، لديه لرؤية جيدة جدًا ونفذ العمل في احسن صورة”.

 

فيلم رهبة مصنع الكراسي 

وطرحت الشركة المنتجة نسخ فيلم رهبة، في جميع دور عرض السينما، بعدما أقيم عرض خاص للعمل يوم الاثنين الماضي بحضور أبطاله.

وتوافد النجوم على العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، للفنان أحمد الفيشاوي، المقام اليوم الإثنين في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان أول النجوم المتواجدين على العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، هم (محمد القس، ثراء جبيل، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، المنتج أيمن يوسف) ويستمر النجوم في التوافد على العرض الخاص للفيلم.

 

إمبابة أجمل من باريس

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج له من خلال أغنية قام بغنائها أحمد الفيشاوي مع المطرب الشعبي مسلم بعنوان إمبابة أجمل من باريس من كلمات وألحان مسلم نفسه.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

الأغنية تم طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي كنوع من أنواع الترويج للفيلم.

 

تفاصيل فيلم رهبة

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

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