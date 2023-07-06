بالمدفعية والأسلحة الأمريكية.. القوات الأوكرانية تكثف هجماتها على لوجانسك

أعلن أندري ماروتشكو، الضابط المتقاعد في قوات لوجانسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على المستوطنات الواقعة بالقرب من خط الاشتباك القتالي في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وقال ماروتشكو: “في منطقة لوجانسك التكتيكية، كثفت الوحدات المسلحة الأوكرانية قصفها على المستوطنات الواقعة بالقرب من خط المواجهة، بما في ذلك كريمينايا وروبيجنوي وليزيتشانسك وسيفيرودونتسك وسفاتوفو وضواحيها”، مضيفًا أن القصف تم من خلال المدافع وأنظمة الإطلاق المتعدد.

وأوضح ماروتشكو أن القوات الأوكرانية تستهدف البنية التحتية المدنية، قائلا: "للأسف هناك إصابات وأضرار كثيرة".

وفي وقت سابق، قال ماروشكو إن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران في كريمينايا التي تعرضت للقصف من منظومات مدفعية عيار 155 ملم.