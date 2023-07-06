عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالمدفعية والأسلحة الأمريكية.. القوات الأوكرانية تكثف هجماتها على لوجانسك

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن أندري ماروتشكو، الضابط المتقاعد في قوات لوجانسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على المستوطنات الواقعة بالقرب من خط الاشتباك القتالي في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وقال ماروتشكو: “في منطقة لوجانسك التكتيكية، كثفت الوحدات المسلحة الأوكرانية قصفها على المستوطنات الواقعة بالقرب من خط المواجهة، بما في ذلك كريمينايا وروبيجنوي وليزيتشانسك وسيفيرودونتسك وسفاتوفو وضواحيها”، مضيفًا أن القصف تم من خلال المدافع وأنظمة الإطلاق المتعدد.

وأوضح ماروتشكو أن القوات الأوكرانية تستهدف البنية التحتية المدنية، قائلا: "للأسف هناك إصابات وأضرار كثيرة".

وفي وقت سابق، قال ماروشكو إن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران في كريمينايا التي تعرضت للقصف من منظومات مدفعية عيار 155 ملم.

بـ170 قذيفة وعبوات ناسفة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما عنيفا على بيلجورود الروسية

17 غارة و40 اشتباكا.. القوات الأوكرانية تشن هجمات خطيرة على الجيش الروسي

القوات الأوكرانية لوجانسك أوكرانيا روسيا القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

300 جنيه في ساعات|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب ومفاجأة بـ عيار21 الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

نجم المصري البورسعيدي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الصيفية

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

موضوعات متعلقة

بـ170 قذيفة وعبوات ناسفة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما عنيفا على بيلجورود الروسية

17 غارة و40 اشتباكا.. القوات الأوكرانية تشن هجمات خطيرة على الجيش الروسي

هروب القوات الأوكرانية.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن الحرب

معارك عنيفة.. قائد القوات البرية الأوكرانية يكشف عن كارثة تهدد الهجوم المضاد

الصحة الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 1560 منشأة طبية منذ بدء العملية العسكرية

30 قذيفة مدفعية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على منطقة بيلجورود الروسية

تكبد خسائر فادحة.. معركة باخموت تشتعل من جديد بين القوات الأوكرانية والروسية

ترشيحاتنا

لضمان مرور التصرفات المائية المطلوبة.. وزير الري يتابع تطهير الترع بالمحافظات

تيممت وأثناء الصلاة عادت المياه فماذا أفعل؟ أمين الإفتاء يرد

وزير خارجية فلسطين يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية للبلدين

تتجاوز 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. وطقس شديد الحرارة على هذه المناطق |فيديو

شاومينج ينشر أسئلة اللغة الانجليزية بعد توزيعها بلجان الثانوية|ويؤكد: جاري الحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

فيديو

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ