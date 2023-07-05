17 غارة و40 اشتباكا.. القوات الأوكرانية تشن هجمات خطيرة على الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الأوكراني نفذ 17 غارة على تمركزات وأنظمة صواريخ روسية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان لها، أن القوات الأوكرانية خاضت 40 اشتباكا في محاور القتال بـ دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضي.

وفي وقت سابق، كشف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر ميرسكي، عن وقوع معارك عنيفة في اتجاه باخموت، مشيرا إلي وجود تهديد كبير من جانب القوات الروسية بشن هجوم على تشاس يار التي تسيطر عليها كييف.

وحسب صحيفة “برافدا” الأوكرانية، قال سيرسكي: “لقد أصبح اتجاه باخموت مرة أخرى ساحة للأعمال العدائية النشطة.. الوضع مشتعل جدا هناك الآن".

وأشار قائد القوات البرية الأوكرانية، إلى أن هناك تهديدا بشن هجوم على تشاس يار، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من باخموت.