الصحة الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 1560 منشأة طبية منذ بدء العملية العسكرية

ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 1560 منشأة طبية بصورة جزئية لبعضها وكلية للبعض الأخر منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن الوزارة قولها "إنه منذ أكثر من عام لاندلاع الأزمة واسعة النطاق، يواصل الجيش الروسي استهداف البنية التحتية الطبية الأوكرانية، ويقوم بصورة منظمة بتدمير المستشفيات والمستوصفات ومستشفيات الولادة والعيادات الشاملة".



وأوضحت أنه منذ بدء العملية العسكرية، تضررت 1376 منشأة طبية جزئيا، فيما تم تدمير 184 أخرى تماما.. مشيرة إلى أن البنية التحتية للرعاية الصحية في مناطق خاركيف وخيرسون ودونيتسك وميكولايف وكييف عانت من أكبر الخسائر.



وأكدت الصحة الأوكرانية أنه بالرغم من القصف المستمر، إلا أن أوكرانيا تقوم بإعادة بناء المرافق الصحية المتضررة.