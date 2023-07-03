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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هروب القوات الأوكرانية.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن الحرب

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، إن القوات الشيشانية دمرت مواقع لـ الجيش الأوكراني في بلدة نوموفكا في أوكرانيا، مما دفعهم إلى الفرار وترك مواقعهم.

وأوضح قديروف، أن القوات الأوكرانية كانت تتوقع أن تدافع عن هذه المنطقة، ثم تتقدم أبعد من ذلك.

وقال رئيس الشيشان: "لكن الخطط تغيرت بشكل كبير بعد عدة ضربات دقيقة لقذائف من العيار الثقيل. وبعبارة بسيطة، هرب العدو تاركا وراءه قاذفات قنابل وذخيرة وأسلحة أخرى، والتي ستخدم بنجاح من الآن فصاعدا مهام الوحدات الشيشانية".

وأضاف قديروف، أن هذه النتيجة تحققت من خلال الجهود المشتركة لفرق المقاتلين الشيشان.

واشار إلي أن العمل المشترك لأطقم الهاون والفرق الهجومية يعطي نتيجة إيجابية مبهرة في تدمير مواقع العدو.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر ميرسكي، عن وقوع معارك عنيفة في اتجاه باخموت، مشيرا إلي وجود تهديد كبير من جانب القوات الروسية بشن هجوم على تشاس يار التي تسيطر عليها كييف.

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وحسب صحيفة “برافدا” الأوكرانية، قال سيرسكي: “لقد أصبح اتجاه باخموت مرة أخرى ساحة للأعمال العدائية النشطة.. الوضع مشتعل جدا هناك الآن".

وأشار قائد القوات البرية الأوكرانية، إلى أن هناك تهديدا بشن هجوم على تشاس يار، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من باخموت.

رئيس الشيشان الجيش الأوكراني قديروف أوكرانيا

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