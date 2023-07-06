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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن زيادة وقت امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

واصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث قام الوزير اليوم بزيارة محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمختلف لجان المحافظة، وكان في استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي في مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

كما اطمأن الوزير على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

وأكد الوزير أيضا على أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص تقديره للدكتور رضا حجازي وكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

والجدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الإسكندرية  57332 طالب من بينهم 23437 طالبا بالشعبة الأدبية و 21708 طلاب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 9898 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 148 لجنة سير على مستوى المحافظة.

الثانوية العامة امتحانات وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الاسكندرية

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