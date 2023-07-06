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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته حول برنامج الموضة وطباعة المنسوجات بفنون تطبيقية حلوان

صدى البلد

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، والذي يعد برنامجا بينيا يجمع بين تخصصي طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، حيث يعد تخصصا جديدا مطلوبا لسوق العمل، حيث تعد كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة بتخصصاتها ولديها برامج تمتاز بأنها تؤهل خريجيها للالتحاق بسوق العمل بسهولة ويسر، حيث تتوافق هذه البرامج مع متطلبات أسواق العمل.

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ويهدف البرنامج إلى ابتكار تصميم طباعة المنسوجات والملابس وفقا لاتجاهات الموضة، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في الموضة وطباعة المنسوجات، وتنفيذ ومراقبة الجودة في مجال طباعة المنسوجات وصناعة الملابس، وتخطيط الإنتاج والتسويق في مجال الموضة، والعمل على حل مشكلات الصناعة باستخدام البحث العلمي.

وجاء برنامج الموضة وطباعة المنسوجات:
-برنامج بيني يجمع بين تخصصي طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة. 

-تخريج مصممين ذو قدرة تنافسية في مجال الموضة وطباعة المنسوجات. 

-يُعد متخصصين قادرين على تطوير البحث العلمي وحل مشكلات الصناعة وتنمية المجتمع. 

-الريادة في التعليم والبحث العلمي في مجال الموضة وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة محليا وإقليميا.

-تصميم طباعة المنسوجات والملابس وفقا لاتجاهات الموضة. 

-استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في الموضة وطباعة المنسوجات. 

-تنفيذ ومراقبة الجودة في مجال طباعة المنسوجات وصناعة الملابس. 

-تخطيط الإنتاج والتسويق في مجال الموضة.

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان
كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان برنامج الموضة وطباعة المنسوجات طباعة المنسوجات والصباغة سوق العمل Jobs Education

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