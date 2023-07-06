حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

تشهد أسعار الذهب، خلال الفترة الحالية، حالة من التراجع وانهيار الأسعار على مستوى جميع الأعيرة، فقد سجل سعر الذهب عيار 21، حوالي 2195 جنيها للجرام، فيما اعتبر المحللون أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الذهب، حيث يسجل مستويات منخفضة بداية من شهر يوليو الجاري، منخفضا من مستوى 2800 جنيه للجرام عيار 21 في أبريل الماضي وهو أعلى مستوى وصل له سعر الذهب في مصر.

ويتوقع تجار الذهب، عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة، بعد التراجعات الأخيرة، فيما يرى البعض، أن سعر الذهب لا يزال مرهون بسعر الدولار وتحرك أسعار الذهب عالميا، ونسبة العرض أمام الطلب، حيث توقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، أن تعود أسعار الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى تدريجيا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الهبوط الكبير في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى.

ارتفاع الذهب في يوليو وأغسطس

وتوقع نجيب، أن يرتفع سعر الذهب إلى مستوى 2500 جنيه للجرام عيار 21، بعد الهبوط الذي حدث في الأسعار بداية من الأسبوع الجاري، حيث انخفض السعر بنحو 80 جنيها، مبررا التراجع بسبب تراجع الطلب على شراء الذهب، بعد الإقبال الذي شهدته فترة ما قبل عيد الأضحى، متوقعا أن ترتفع مبيعات الذهب خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، بالتزامن مع الإجازات والمصايف.

وأوضح أن فترة الإجازات تساهم في انتعاش المبيعات كل عام، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي ومصاريفه، لذلك يبدأ البعض في التوجه نحو شراء الذهب.

من جانبه، شدد لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، على المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، والتروي للتأكيد من حقيقة الأسعار، موضحا أن تحرك أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مرتبط بالسعر في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، حيث أنه حال زيادة السعر عالميا، سوف يرتفع السعر بمصر، ونفس الأمر حال زاد سعر الصرف، والعكس صحيح.

وعن أسباب انخفاض أسعار الذهب الأخيرة، أكد منيب أن الانخفاض جاء نتيجة عدم حدوث تحرك بسعر الدولار، مع بداية شهر يوليو الجاري.

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاض بنسبة 0.5%، مسجلا 1916.49 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 18.32 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.10 دولار عند التسوية، وكان مجلس الفيدرالي الأمريكي اتفق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ومحليا، شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع، فقد ارتفع الذهب عيار 21، بقيمة 10 جنيهات للجرام، خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، وسجل عيار 21، حوالي 2200 جنيه للبيع، و 2175 جنيه للشراء، وجاءت أسعار الذهب كالتالي: