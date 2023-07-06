عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب، خلال الفترة الحالية، حالة من التراجع وانهيار الأسعار على مستوى جميع الأعيرة، فقد سجل سعر الذهب عيار 21، حوالي 2195 جنيها للجرام، فيما اعتبر المحللون أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الذهب، حيث يسجل مستويات منخفضة بداية من شهر يوليو الجاري، منخفضا من مستوى 2800 جنيه للجرام عيار 21 في أبريل الماضي وهو أعلى مستوى وصل له سعر الذهب في مصر.

ويتوقع تجار الذهب، عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة، بعد التراجعات الأخيرة، فيما يرى البعض، أن سعر الذهب لا يزال مرهون بسعر الدولار وتحرك أسعار الذهب عالميا، ونسبة العرض أمام الطلب، حيث توقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، أن تعود أسعار الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى تدريجيا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الهبوط الكبير في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى.

ارتفاع الذهب في يوليو وأغسطس

وتوقع نجيب، أن يرتفع سعر الذهب إلى مستوى 2500 جنيه للجرام عيار 21، بعد الهبوط الذي حدث في الأسعار بداية من الأسبوع الجاري، حيث انخفض السعر بنحو 80 جنيها، مبررا التراجع بسبب تراجع الطلب على شراء الذهب، بعد الإقبال الذي شهدته فترة ما قبل عيد الأضحى، متوقعا أن ترتفع مبيعات الذهب خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، بالتزامن مع الإجازات والمصايف.

txt

زلزال يضرب المعدن الأصفر.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

txt

أسعار الذهب تنخفض مجدداً والدولار يرتفع عالميا.. تفاصيل

وأوضح أن فترة الإجازات تساهم في انتعاش المبيعات كل عام، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي ومصاريفه، لذلك يبدأ البعض في التوجه نحو شراء الذهب.

من جانبه، شدد لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، على المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، والتروي للتأكيد من حقيقة الأسعار، موضحا أن تحرك أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مرتبط بالسعر في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، حيث أنه حال زيادة السعر عالميا، سوف يرتفع السعر بمصر، ونفس الأمر حال زاد سعر الصرف، والعكس صحيح.

وعن أسباب انخفاض أسعار الذهب الأخيرة، أكد منيب أن الانخفاض جاء نتيجة عدم حدوث تحرك بسعر الدولار، مع بداية شهر يوليو الجاري.

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاض بنسبة 0.5%، مسجلا 1916.49 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 18.32 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.10 دولار عند التسوية، وكان مجلس الفيدرالي الأمريكي اتفق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر الأربعاء.

صعود 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يوليو 2023

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ومحليا، شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع، فقد ارتفع الذهب عيار 21، بقيمة 10 جنيهات للجرام، خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، وسجل عيار 21، حوالي 2200 جنيه للبيع، و 2175 جنيه للشراء، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

  • سجل عيار 24 صعد 2514.25 بيع و 2485.75 جنيه شراء .
  • سجل سعر الذهب عيار 18، حوالي 1885.75 بيع و 1864.25 شراء.
  • سجل سعر الذهب عيار 14، حوالي 1466.75 بيع و1450شراء.
  • أما بالنسبة لجنيه الذهب وصل خلال مستهل التعاملات الصباحية إلي17600 بيع و17400 شراء .

 

الذهب اسعار الذهب عيار 21 ارتفاع الذهب انخفاض اسعار الذهب الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل الأهلي والإسماعيلي

موضوعات متعلقة

زلزال يضرب المعدن الأصفر.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب تنخفض مجدداً والدولار يرتفع عالميا.. تفاصيل

صعود 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يوليو 2023

مقصد المصريين والسياح.. ممشى أهل مصر بأسوان واجهة حضارية في بلاد الذهب

الذهب ينخفض عالميا بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

يمن الحماقي: الإقبال على شراء الذهب ساهم في نجاح صندوق الاستثمار

ترشيحاتنا

استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.. تصريحات عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع الصاروخ في لبنان

هل دعاء الوالدين على الأبناء مستجاب؟ احترس من هذا الأمر

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جلسة ساخنة بين أسوريو ولاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر

أكثر من 15 قذيفة.. إسرائيل تقصف لبنان بعد صواريخ بيروت تجاه تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

يجنبك مشكلات صحية.. حسام موافي ينصح المواطنين بتناول الفاكهة قبل أي وجبة

بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ