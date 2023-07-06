نقيب المحامين يعلن افتتاح نادي جليم نهاية الأسبوع المقبل

صرح الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه من المقرر افتتاح نادي محامي جليم، ودخوله حيز التشغيل بنهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاءات التي جرت به على مدار الفترة الماضية.

وأضاف «علام» أنه تم إرساء المزايدة على المتعهد ويجرى حاليًا استكمال الفرش وتجهيز المطابخ والكافتيريات الخاصة بالنادي، مؤكدًا أن النادي تم تطويره وتجهيزه على أرقى المستويات التي تضاهي كبرى الأندية، ليكون لائقًا بالسادة المحامين وأسرهم.

وأكد نقيب المحامين أن النادي فور دخوله حيز التشغيل سيكون متاحًا أمام جميع محامي مصر، للاستمتاع به والاستفادة من خدماته، مشيرًا إلى أن جميع الأندية التي يجرى إنشاؤها بالفرعيات ستكون على غرار نادي جليم.