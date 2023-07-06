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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم والأرصاد تعلن حالة الجو

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أهالي ساحل سليم يشيدون بمشروعات «حياة كريمة»: وصلنا لمستوى أوروبا وحلمنا اتحقق|فيديو

سلّطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، المشروعات التنموية بقرى ساحل سليم بمحافظة أسيوط، من خلال تقرير استعرض آراء أهالي القرية حول تلك المشروعات.


وقال أحد أهالي القرية عبر قناة "إكسترا نيوز": "بشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة على المشروعات كلها بالقرية من تبطين ترع، إنشاء مستشفى، وتوصيل مرافق صرف صحي، المبادرة خدمتنا فعلاً وكانت حلم شفنا اتحقق على أرض الواقع، شايفين في وعود بتتقال وتتنفذ ولمسناها بإيدينا".


السيسي يبحث مع ميلوني قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وأزمة الغذاء بالعالم

 

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث هاتفيًا مع  رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية  وأزمة الغذاء بالعالم.

وأوضحت القناة أن الرئيس بحث ملف أزمة الغذاء على مستوي العالم، و قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، و تم الحديث عن القضايا الإقليمية.

 

مفاجأة بشأن أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.. الغرف التجارية توضح

 

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سبب ارتفاع أسعار السجائر، هو استيرادها من الخارج.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الإقلاع عن التدخين وهذا أمر إيجابي، ومتوقع وفق المؤشرات أن تنخفض أسعار السجائر الفترة المقبلة.

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 6 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
سعر الدولار اليوم 
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

 

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 6-7-2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، لينخفص عيار 18 لـ أقل من 2000 جنيه.

 

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. وطقس شديد الحرارة على هذه المناطق |فيديو

 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد  الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية، حيث إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مضيفة أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 34 درجة مئوية، و تصل درجة الحرارة على المناطق في جنوب الصعيد إلى 40 درجة مئوية.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس.. فيديو

 

استعرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 6/ 7 / 2023، وفقا للأسواق اليوم.

وجاءت كالتالي:

أسعار الخضراوات
الطماطم 4.5 جنيه
البطاطس 8 جنيهات 
البصل 14 جنيها
الكوسة 4.5 جنيه

الفلفل الرومي 14 جنيها 
الباذنجان 3.5 جنيه
الملوخية 3.5 جنيه 
الخيار 5 جنيهات

 

الأرصاد: البلاد تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي.

التوك شو مبادرة حياة كريمة حياة كريمة أسيوط محافظة أسيوط

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