اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية المحققة من ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء وعزمهما تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي، يساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين، متوقعا زيارات متبادلة لقادة البلدين خاصة مع سعي تركيا للتقارب مع مصر في ظل التقارب الناجح للمثلث المصري السعودي الإماراتي ثم انضمام قطر لهم .

أوضح غراب، أن التقارب السياسي بين مصر وتركيا سيقابله تقارب اقتصادي ونمو في التجارة بين البلدين لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، موضحا أن تركيا تسعى للحفاظ وتوطيد علاقاتها بمصر وزيادة استثماراتها بالقاهرة، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليا وإقليميا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصاديةه٧واستيرادها كميات كبيرة منه سنويا.