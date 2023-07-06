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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل راتب خيالي.. تقارير: رياض محرز يوافق على الانتقال لأهلي جدة

أكد تقرير صحفي، موافقة النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي.

وذكرت صحيفة “ذا صن" البريطانية، أن رياض محرز وافق على الانتقال إلى أهلي جدة السعودي مقابل 410 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأضافت أن رياض محرز اتفق مع أهلي جدة على الشروط الشخصية، إذ يرى المهاجم الجزائري بأن الوقت مناسب لخوض التجربة.

ولفتت أن مصير رياض محرز في أيدي مانشستر سيتي، حيث ورد أن بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، حريص على الاحتفاظ به.

أهلي جدة يضم ميندي وفيرمينو

يذكر أن نادي أهلي جدة أعلن مؤخرا ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ليفربول.

وعاد أهلي جدة لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين “مؤخرا”، بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثانية.

 

رياض محرز اهلي جدة مانشستر سيتي إدوارد ميندي فيرمينو الدوري السعودي

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