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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من لبنان بعد قصف إسرائيلي لأراضيه

لبنان
لبنان

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا جنوب البلاد.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان: "ندين القصف الإسرائيلي الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا ونعتبره خرقا للقرار 1701، واعتداء على السيادة اللبنانية".

وأضافت: "ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا".

وأوضح البيان: “تهيب الوزارة بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصاً والشرق الاوسط عموماً،  التنبه الى تزامن هذه الخروقات  الإسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الأجواء وتعكيرها”.

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وتابع: “كما تجدد الوزارة احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية، وتدعو  لانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها”.

الخارجية اللبنانية لبنان إسرائيل

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