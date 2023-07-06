سوى الموت والرعب .. القسام توجه رسالة تحذير لـ وزير إسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن عملية مستوطنة "كدوميم”، ومقتل جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت القسام في بيان: “أتينا لنقول للوزير الصهيوني المجرم سموتريتش بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك، نعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة".

وأوضحت كتائب القسام، أن منفذ الهجوم يدعى أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة “الـ 14" العبرية، بمقتل جندي إسرائيلي، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

من جانبها، أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، “مقتل جندي إسرائيلي في حادثة إطلاق نار نفذها فلسطيني في الضفة الغربية”.

وقالت القناة العبرية، إن شاب فلسطيني إصيب بالرصاص في نفس المكان.