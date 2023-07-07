أكبر شاطئ مجاني .. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه .. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في الأسعار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر



قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا قويا خلال الأيام الماضية.

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه



قال اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية إن الإسكندرية بها 64 شاطئا وأكبر شاطئ فيها هو مجاني بالكامل تستطيع أنت وأسرتك أيا كان العدد الدخول بالبطاقة الشخصية فقط دون دفع جنيه واحد.

مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مرتكب حادث القاهرة الجديدة



‏ قال مصطفى بكري أن مرتكب حادث القاهرة الجديدة يدعى زياد حسام الدين آمين ضابط طبيب بالقوات المسلحة برتبة نقيب والده الدكتور حسام الدين آمين أستاذ في كلية طب الزقازيق وعمه الدكتور إبراهيم أمين رئيس قسم أمراض الباطنة في الزقازيق.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي نيته خالصة وعايز البلد تقف على رجليها

‏قال الإعلامي مصطفى بكري أن أعداء مصر مستمرون في ترويج الشائعات وتزييف الواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اللجان الإلكترونية الخاصة بهم، مطالبا كل المصريين بعدم تصديق هذه الشائعات والرد عليهم وكتابة التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونفي هذه الشائعات.



بكري: بيان القوات المسلحة بشأن حادث القاهرة الجديدة يؤكد سواسية الجميع أمام القانون



قال الإعلامي مصطفى بكري إن ‏حادث القاهرة الجديدة أخذ ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لبشاعته، وهذا يضعنا أمام تساؤل ماذا جرى للبشر وماذا جرى للمجتمع المصري، مؤكدا أن بيان القوات المسلحة بشأن الحادث يؤكد أن الجميع أمام القانون سواء.



السياحة والآثار تكشف كواليس استرداد رأس رمسيس الثاني من سويسرا

كشف شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، كواليس استعادة رأس رمسيس الثاني من سويسرا.

مصطفى بكري يكشف حقيقة زيادة فواتير الكهرباء



‏قال الإعلامي مصطفى بكري هناك العديد من الناس تتحدث هذه الأيام عن الكهرباء وزيادة فواتير الكهرباء وحتى الآن يبقى الوضع كما هو عليه ولم يحدث جديد.



خبير مروري يوضح عقوبة بطل فيديو قيادة موتوسيكل وأمامه فتاة "على رجله"



كشف اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، عقوبة ميكانيكي الجيزة الذي أجلس فتاة أمامه في وضع مخل بالآداب أثناء قيادته موتوسيكل.

مصطفى بكري: صاحب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة اعترف بالواقعة

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، حادث مدينتي الذي تسبب في وفاة صيدلانية.



عمرو مصطفى: أنا أشد المعجبين بمحمد منير.. مشروع غنائي مرتقب باسم "مصر"



أكد الفنان عمرو مصطفى، أن هناك مشروع غنائي كبير مرتقب له مع الفنان الكبير محمد منير، مشددًا على أنه من أشد المعجبين به وأول أغنية يستمع لها كانت من غناء الكينج محمد منير.



عمرو مصطفى: ويجز يشتري توزيع ألحان جاهزة بمقابل مادي

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن مطرب الراب "ويجز" يشتري توزيعات ألحان جاهزة من أحد التطبيقات التي تبيع الألحان بمقابل مادي، موضحًا أنه يمتلك الدليل على شرائه الألحان.



عمرو مصطفى: اعتزال محمد منير شائعة.. انتظروا أغنية قوية

علق الفنان عمرو مصطفى، على حقيقة تفكير النجم محمد منير في اعتزال الفن، مشددًا على أنه لم يفكر في الاعتزال وما يتم نقله هو شائعة وليست حقيقة.