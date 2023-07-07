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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. أول صورة لحورية فرغلي بعد استئصال رحمها وحفيد أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أول صورة للفنانة حورية فرغلي بعد استئصال رحمها وحفيد أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه.

 

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها أشرف محمد لـ صدى البلد. 

 

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

احتفلت باكينام ابنة الفنان الراحل أحمد رمزي بحفل زفاف ابنها، وسط أجواء عائلية، ونشرت الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

تفاصيل تكريم منة شلبي في مهرجان دواير

كرم مهرجان دواير الثقافي، في افتتاح دورته الأولى، مساء الخميس السادس من يوليو، النجمة منة شلبي، بحضور عدد كبير من المبدعين والمثقفين من مصر والعالم العربي.

 

بعد دبي .. أمير كرارة يحتفل مع الجمهور في جدة بعرض فيلم البعبع

كشف الفنان أمير كرارة موعد إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” في السعودية وتحديدا جدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام منذ قليل.

 

بعد أسبوعين من طرحها .. أغنية تامر حسني "هرمون السعادة" تتصدر تريند يوتيوب

حققت أغنية “هرمون السعادة” للفنان تامر حسني، التي طرحها بالتزامن مع بدء عرض فيلمه الجديد “تاج” في السينمات المصرية والعالمية، أرقام مشاهدات عالية عبر يوتيوب. 

 

مهرجان العلمين يتصدر تريند تويتر.. تعرف على تفاصيله وأبرز فعالياته | فيديو

تصدر اسم مهرجان العلمين الجديدة لعام 2023، تريند موقع تويتر، بعد الإعلان عن تفاصيله وأبرز فعالياته، ونشر برومو يضم العديد من الفعاليات المتوقع إقامتها قريبا.

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