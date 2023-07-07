نشرة الفن.. أول صورة لحورية فرغلي بعد استئصال رحمها وحفيد أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أول صورة للفنانة حورية فرغلي بعد استئصال رحمها وحفيد أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه.

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها أشرف محمد لـ صدى البلد.

احتفلت باكينام ابنة الفنان الراحل أحمد رمزي بحفل زفاف ابنها، وسط أجواء عائلية، ونشرت الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كرم مهرجان دواير الثقافي، في افتتاح دورته الأولى، مساء الخميس السادس من يوليو، النجمة منة شلبي، بحضور عدد كبير من المبدعين والمثقفين من مصر والعالم العربي.

كشف الفنان أمير كرارة موعد إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” في السعودية وتحديدا جدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام منذ قليل.

حققت أغنية “هرمون السعادة” للفنان تامر حسني، التي طرحها بالتزامن مع بدء عرض فيلمه الجديد “تاج” في السينمات المصرية والعالمية، أرقام مشاهدات عالية عبر يوتيوب.

تصدر اسم مهرجان العلمين الجديدة لعام 2023، تريند موقع تويتر، بعد الإعلان عن تفاصيله وأبرز فعالياته، ونشر برومو يضم العديد من الفعاليات المتوقع إقامتها قريبا.