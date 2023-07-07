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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتقدم بطلب الانضمام إلى اتفاق تجاري في المحيط الهادئ

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الاقتصاد الياباني شيجيوكي جوتو، الجمعة، إن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ"، وهو اتفاق تجاري يضم كلاً من أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، سنغافورة، وفيتنام.

وقال جوتو في مؤتمر صحفي في اليابان، إنه "يجب التقييم بعناية إذا ما كانت أوكرانيا تستوفي الشروط العالية للاتفاقية" من حيث الوصول إلى الأسواق والقواعد.

يأتي ذلك، بينما يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العاصمة التشيكية براج مساء الخميس في إطار جولة لحشد الدعم لتسريع مسار انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي الناتو قبل قمته في الأسبوع المقبل.

وخلال القمة التي ستنعقد على مدار يومي 11 و12 يوليو في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، تسعى كييف إلى الحصول على إشارة واضحة من الحلف على أن بوسعها الحصول على العضوية عندما تنتهي حربها مع روسيا.

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وعلى الرغم من أن أوكرانيا تريد الانضمام بأسرع ما يمكن، فإن الدول الأعضاء بالحلف منقسمة في الرأي بشأن سرعة اتخاذ هذه الخطوة، حيث تشعر بعض الدول بالقلق إزاء تحركات تخشى من أنها قد تقرب الحلف من خوض حرب على أرض الواقع مع روسيا.

وقال مكتب بيتر بافل الرئيس التشيكي في بيان: "هدف زيارة الرئيس الأوكراني هو أن تكون تعبيرا عن التقدير للدعم الذي قدمته جمهورية التشيك إلى أوكرانيا منذ بداية العدوان الروسي والحصول على تطمينات مشتركة بأن هذا الدعم سيستمر".

وأضاف: "خلال الاجتماع، ينبغي للزعيمين تنسيق موقفيهما قبل قمة حلف الأطلسي في فيلنيوس حيث من المتوقع بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا ضمن أمور أخرى".

 

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