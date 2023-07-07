عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم الجمعة.. تحري ساعة الإجابة لعلك توافقها

دعاء يوم الجمعة
دعاء يوم الجمعة

يستحب للمسلم في يوم الجمعة أن يكثر من دعاء يوم الجمعة ، فمن سنن يوم الجمعة ، تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم ..احرص عليه بين العصر والمغرب

حكم من تأخر عن صلاة الجمعة بعذر أو بدون عذر .. الإفتاء تجيب


دعاء يوم الجمعة
 

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.
اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

أجمل الأدعية يوم الجمعة
 

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك ، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين .

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

فضل الدعاء يوم الجمعة

وروي في كتاب ابن السني عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

وروي فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ»، قلت: "يستحب لنا نحن أن نقول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك".

وروي في كتاب ابن السني عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».

دعاء يوم الجمعة فضل الدعاء يوم الجمعة يوم الجمعة ساعة الإجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

طلب مفاجئ من كولر لإدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

مبلغ ضخم.. تعرف على راتب حمدي فتحي السنوي في الوكرة القطري

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: ضرورة الإسراع بتطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

لأول مرة.. صادرات الموالح المصرية تصل إلى مليون و900 ألف طن| تفاصيل

تحويلات مرورية بعد الغلق الكلي لمحور الميثاق بمدينة نصر

معهد إسرائيلي: أعمال المستوطنين المتطرفة ضد الفلسطينيين تستنزف الجيش

وزير النقل: برج إشارات السكة الحديد الرئيسي بمحطة أبوصوير يدخل الخدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

في اليوم العالمي للشوكولاتة...ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

بلوجر تثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب كتب تباع في المكتبات| تفاصيل

معلومات خطيرة عن عملية حورية فرغلي.. تفاصيل

فيديو

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ