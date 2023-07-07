مصرع 6 أشخاص وإصابة 80 في حريق داخل دار للمسنين بإيطاليا

أفادت وسائل إعلام إيطالية محلية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 80 آخرون إثر اندلاع حريق في دار لرعاية المسنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

سبوتنيك. وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينتش يوم الخميس).

ولقي ستة أشخاص مصرعهم وتم نقل 81 الى المستشفى، من بينهم ثلاثة فى حالة حرجة، كما تعرض 40 شخصا آخر للتسمم بسبب نواتج الاحتراق، فيما ذكرت التقارير أن سبب الحريق لم يتحدد بعد، لكن رجال الإطفاء يعتقدون أنه كان حادثا عاديا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، إن الحريق اندلع في إحدى غرف دار رعاية المسنين، لكنه لم ينتشر في جميع أنحاء المبنى.



وأضاف سالا: "الدخان هو الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، أما أسباب الحريق ما زالت مجهولة، لكن من الواضح أن الحريق لم يؤثر على الغرف الأخرى".



في السياق ذاته، أفادت وكالة "أسكانيوز" الإيطالية أنه بعد حضور رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث اضطروا إلى إخراج الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التحرك بمفردهم من المبنى باستخدام أغطية الأسرة، مضيفة أنه كان هناك نحو 100 من هؤلاء المرضى.