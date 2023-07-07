خبير كروي: المتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح في باريس 2024

قال أحمد غنيم محلل الكرة العالمية، إن المنتخب الأوليمبي تأهل للأولمبياد باريس بصرف النظر عن بعض التحفظات في أدائه، ولكن على مستوي الدفاعي أظهر المنتخب الأوليمبي صلابة دفاعية كبيرة جدا والذي خلفه حرس المرمي الواعد، مضيفا أن المتخب لديه بعض المشاكل في الناحية الهجومية في أولمبياد باريس 2024.

وأكد غنيم خلال مداخله هاتفية عبر Skype مع الإعلامية “هبة ماهر" المذاع على فصائية "دي إم سي" ببرنامج “8 الصبح”، أن الضغوط سوف تكون أكبر على المنتخب المغربي، نظرا لأنه مطالب بتحقيق بطولة على أرضة على عكس المنتخب المصري، مؤكدا أن المنتخب المصري بهذه الصلابة الدفاعية قادرعلى تحقيق اللقب.

نحتاج إلى كفاءة هجومية قوية مثل كفاءة محمد صلاح

وأضاف محلل الكرة العالمية، أن المتخب المصري يحتاج إلى لاعب في مثل كفاءة محمد صلاح، ويجب التفاوض من الآن مع نادي ليفربول على أن يتم السماح لمحمد صلاح والاستعانة به في الأوليمبي القادم، لأنه من الممكن أن تكون هذه المرة الأخيرة لدورة اللالعاب الأوليمبية التي يشارك فيها محمد صلاح.

ولفت أحمد غنيم محلل الكرة العالمية، إلى أن المنتخب يحتاج إلى كفاءة هجومية مثل كفاءة محمد صلاح، لاننا نواجه مشكلة في إهدار الفرص، وأن المنتخب المصري دائما يريد بأقل الفرص تسجيل أهداف، ويجب أن يعمل جيدا على الماتشات الودية وتكون مع مبايريات مع مستويات ثقيلة، لأن الماتشات في الألعاب الاوليمبية تكون على مستوي أعلى من كأس الأمم الافريقية.