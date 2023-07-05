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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ناقد رياضي: لم يتم إعداد المنتخب الأوليمبي جيدًا.. وأتمنى تطبيق فكرة دوري الرديف

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الهدف الرئيسي لمنتخب مصر الأوليمبي حقق المطلوب منه بالصعود للأولمبياد القادمة في باريس 2024، مشيرًا إلى أن الأندية سوف تستفيد كثيرًا من لاعبي المنتخب عكس ما كان يحدث في السابق.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المنتخب الأوليمبي سيحتاج إلى رأس حربة قوي في الأولمبياد بكل تأكيد، ومروان عطية سيكون إضافة أيضًا للمنتخب في خط الوسط".

وأضاف: "لم يتم إعداد المنتخب الأوليمبي بشكل جيد، والبعض بدأ يلتفت له في المباريات الحالية فقط، وتحقق انجاز جيد بالتأهل للمرة الثانية على التوالي لأول مرة منذ سنوات طويلة".

وأكمل: "فكرة دوري الرديف جيدة وأتمنى تطبيقها، من أجل الاستفادة منها لصالح الكرة المصرية".

المنتخب الاوليمبى منتخب مصر الأوليمبي المنتخب أبوعايد بوكس تو بوكس

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