المنيا تبدأ غدا حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة وحماية الأراضى ووحدة المتغيرات المكانية وكافة فروعها بالمراكز خلال حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢١ التى تبدأ غدا السبت وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون واسترداد حق الشعب ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفى هذا السياق ، واصلت الوحدات المحلية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة حيث أزالت ٣٥ حالة تعد فى ٦ مراكز بالمحافظة ، ففى مركز المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة ٦ حالات تعد فى قرى( تله، صفط الخمار ، دمشير ) ، وحالة بحى غرب المدينة ، وتم الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة ١٤ حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص ، منها ٤حالات بحى شرق جنوب المدينة و٥ حالات بقريتى الجرنوس وبردونه التابعتين لقرية شلقام وحالة بقرية أبو جرج، وإزالة حالة تعد فى المهد بقرية صندفا ، وحالتى تعد بقرية الحسينية.

كما قامت الوحدة المحلية بالعدوة بحملة إزالة بقرية عطف حيدر، أسفرت عن إزالة ٤ حالات تعد على الأراضى الزراعية ، منها ٣ حالات تعد بقرية قصر لملوم و حالة بزاوية برمشا وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية فى المهد بقرية بنى عامر.

وفى مطاى، نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة ٤ حالات تعد بالبناء منها حالة بحى غرب المدينة وحالة بقرية كوم والى و حالتى تعد على أرض زراعية بقرية جوادة، وفى أبوقرقاص نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية بنى موسى وحالة تعد أخرى بقرية اتليدم، كما أوقفت الوحدة المحلية لسمالوط ٤ أعمال بناء مخالف وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال البناء المخالف وتم إزالة حالة بالمهد بحي شمال المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.