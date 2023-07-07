بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

تصدر اسم تطبيق ثريدز Threads، مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقة، حيث تسابق النجوم ووسائل الإعلام ونجوم المجتمع على تدشين حسابات خاصة لهم على هذا التطبيق.

ثريدز

عطل يضرب تطبيق ثريدز Threads

تحدث مستخدمو تطبيق ثريدز Threads، تطبيق ميتا الجديد، عن وجود عطل بالتطبيق، وذلك بعد يوم واحد من إطلاقه، حيث ضرب التطبيق عطل فني بعد وصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 30 مليون مشترك.

وكان العطل قد ضرب خاصية نشر الصور وتصفح الصفحه الرئيسية لبعض المستخدمين في التطبيق الجديد.

من سينتهي ثريدز Threads أم تويتر؟

ويعد ثريدز أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل بلو سكاي وماستودون.

وكانت شركة ميتا المالكة لفيسبوك أطلقت رسميا، أمس الخميس، تطبيق ثريدز الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.

وبات ثريدز متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت جرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفليكس، وكتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد لنبدأ الآن أهلا بكم في ثريدز.

كيف يمكنك تحميل Threads؟

التطبيق متاح في App Store و Google Play Store لنظامي التشغيل iOS و Android ، على التوالي، كما يمكنك أيضًا التوجه إلى رابط Threads على الويب.



في أي منطقة تتوفر Threads؟

التطبيق متوافر في أكثر من 100 دولة، ومع ذلك لن يكون متاحًا في البداية في الاتحاد الأوروبي.

كيفية التسجيل في ثريدز؟

للتسجيل في ثريدز ستحتاج فقط لبيانات الاعتماد الخاصة بك على إنستجرام، وعندما تقوم بتنزيل ثريدز وفتحه، سيظهر مقبض إنستجرام الخاص بك تلقائيًا لتسجيل الدخول، كذلك لست بحاجة إلى كلمة مرور إذا كان لديك إنستجرام على هاتفك ويتم تسجيل دخولك بالفعل.

ثريدز

كيف تجد الناس للمتابعة أو المتابعين؟

بعد تسجيل الدخول ستتمكن من عرض القائمة الكاملة للأفراد الذين تتابعهم على إنستجرام، يمكنك اختيار متابعة أي عدد منهم أو متابعة كل منهم إذا اخترت ذلك، بالإضافة إلى خيار تعيين ملف التعريف الخاص بك إلى عام أو خاص.



ماذا يمكنك أن تنشر على ثريدز؟

التطبيق يدور حول إنشاء سلاسل رسائل، لذلك يمكن أن يكون لديك سلسلة مليئة بالمشاركات النصية، حتى 500 حرف فقط، كما يمكنك الحصول على صور وفيديوهات في المنشورات والردود.