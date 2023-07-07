تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

يدور صراع خفى بين أندية القمة الثلاثة الأهلى والزمالك وبيراميدز فى الميركاتو الصيفى المقبل من أجل دعم الصفوف بلاعبين متميزين قبل بطولات الموسم الجديد.

ويستهدف الأهلى محمد رضا "بوبو "لاعب وسط فيوتشر بجانب إمام عاشور لاعب وسط ميتلاند الدنماركى الذى يطلب ناديه قرابة الـ4 ملايين دولار للتفريط فى خدماته ويتردد أن اللاعب تلقى اتصالا من مسئول كبير بالقلعة الحمراء لإقناعه بإرتداء الفانلة الحمراء بجانب جلسة أخرى جمعت أمير توفيق مع إمام عاشور برعاية وكيله أحمد يحيى.

كما فتح مسئولو الزمالك الباب لإمام عاشور بالعودة حال رغبته فى ذلك دون الدخول فى مزايدة مع أى ناد ونفس الحال لمحمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد .

رغبة عاشور

ويحظى بوبو وعاشور برغبة قوية من بيراميدز الذى إحتل المركز الثانى فى الدوري فى الموسمين الأخيرين وسيشارك فى نسخة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعدما نجح فى الحصول على خدمات النيجيرى جون أيبوكا مهاجم سيراميكا الذى كان معارا للدورى الليبى الموسم الحالى ولاعبى الزمالك الشابين يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر .

صفقة بن شرقى

فى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك عن طريق أمير مرتضى منصور المشرف للحصول على خدمات الدولى المغربى أشرف بن شرقى لاعب الجزيرة الإماراتى وهى الصفقة التى تحلم بها القلعة البيضاء قبل البطولة العربية للأندية مع مهاجم أفريقيا متميز ويتردد إسم الكونغولى مبينزا مهاجم الطائى السعودى والوداد المغربى السابق.

رفض تريزيجيه

كما بدأت فى الأفق محاولات لإعادة محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركى لاعادته لناديه الأهلى من أجل بناء فريق قوى للمنافسة على مونديال الأندية ولكن مطالب ناديه التى قد تصل لـ10 ملايين دولار ورغبة اللاعب فى الإستمرار بمشواره الأوروبى تحول دون عودته .

مابولولو فى الحسابات

أكد احمد عبد المجيد رئيس لجنة الكرة بالاتحاد السكندري أن المهاجم الجابوني كريستوفو مابولولو تلقي عرضا من وكيله للعب في النادي الأهلي وتم فتح اتصالات بين المدير الفني والادارة لكيفية تسويقه بالشكل الامثل حتي يستفيد الاتحاد مثلما فعلنا مع مروان عطية.

وعلم صدى البلد ان الإتحاد السكندري طلب محمد شريف بجانب الحصول على ٣٠ مليون جنيه.