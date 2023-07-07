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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متوقع يقضي عليه | خبير : ثريدز تهديد حقيقي لـ تويتر

ثريدز
ثريدز

قال بول سمعان، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق ثريدز يعتبر تهديدًا كبيرًا جدًا لتويتر، ومن المتوقع أن يقضي تمامًا عليه.

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بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

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أخبار التكنولوجيا.. تحد بين زوكربيرج وإيلون ماسك بسبب ثريدز.. تويتر تهدد بمقاضاة شركة ميتا بعد إطلاقها المنصة الجديدة

وأضاف سمعان خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة الأساسية أن تطبيق ثريدز منسوخ من تويتر، موضحًا أن شركة تويتر هددت برفع دعوى قضائية لأن هناك أمور كثيرة جدًا في ثريدز منقولة من تويتر.

كما أكد أن تطبيق ثريدز يشكل خطرًا كبيرًا على تويتر؛ لأن عدد مستخدمي ثريدز وصل إلى 30 مليون مستخدم، وتويتر على مدار أكثر من 10 سنوات لم يصل إلى 500 مليون مستخدم.

وتابع: "من المتوقع أيضًا بعد أسبوع أو أسبوعين أن يصل عدد مستخدمي ثريدز إلى 100 مليون مستخدم، نظرًا لسهولة الدخول إلى التطبيق الجديد".

ثريدز

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بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

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